Nadadora expulsa da Vila Olímpica revela troca de mensagens com Neymar

"Voltou a atacar?" A nadadora paraguaiarevelou durante uma entrevista à uma emissora paraguaia que recebeu uma mensagem via Direct de ninguém mais e ninguém menos que Neymar, conhecido como 'Menino Ney".

Entretanto, sem revelar quando a troca de mensagens aconteceu,disse que esperou passar duas semanas para responder o jogador. A loira não expôs quando e nem qual tipo de mensagem foi compartilhada, mas disse que as conversas começaram depois quecurtiu uma de suas publicações.

Questionada sobre a relação com o jogador, Alonso respondeu: "Ele me mandou uma DM. Isso é tudo que posso dizer. (...) Demorei duas semanas e depois respondi. Não posso contar isso aqui", disse a competidora sem entrar em muitos detalhes.

Nadadora é expulsa devido a mal comportamento

Após algumas atitudes no recinto dos atletas, a nadadora foi convidada a se retirar da vila devido a um comportamento 'duvidoso'. De acordo com a direção, a conduta da jovem criava um "ambiente inadequado" para os demais atletas alojados no local. Na ocasião, ela também publicou fotos curtindo Paris, o que teria gerado mal-estar na delegação paraguaia.