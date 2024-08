Sophie Charlotte e Xamã falam mal de diretor da Globo nos bastidores

"Pegos no flagra!" Os pombinhos não se desgrudam mais! Além de causar nas redes sociais, Sophie Charlotte e Xamã foram vistos falando mal de um diretor da rede Globo. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o casal foi flagrado, na última terça-feira (6), supostamente reclamando de um dos diretores da novela das 9.

Segundo a jornalista, a atriz e o cantor estavam conversando sobre uma festa que pretendiam participar, justamente no dia em que precisariam fazer uma externa em Itaboraí. No dia, quem irá dirigir as cenas será um diretor que, segundo os artistas, demora demais para finalizar as gravações.

Nas redes sociais, os pombinhos que estão assumidíssimos, surgiram agarradinhos nos stories do perfil do cantor. Na ocasião, Sophie disse: “Amanhã tem poesia acústica”, disse ela dando a entender que o tal evento que pretendiam ir poderia ser, possivelmente do lançamento musical.

Vale ressaltar que, Sophie Charlotte e Xamã não escondem mais o romance e mostram toda a paixão em flagras de paparazzis. Na última quarta-feira (7), os dois foram vistos aos beijos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, enquanto curtiam um banho de mar.

Contudo, é importante lembrar que este é o primeiro relacionamento da atriz desde o fim de seu casamento com o ator Daniel de Oliveira.

a cara dela dizendo "amanhã tem poesia acústica"



xamã e sophie vocês são mt tesudos ????pic.twitter.com/qvgVXMqmzf — ?? (@sahyogirll) August 7, 2024