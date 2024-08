Wanessa Camargo diz o que acha de Isis Valverde como madrasta dos filhos

"Tia Isis!" A cantora Wanessa Camargo revelou o que os filhos acharam da atriz Isis Valverde como madrasta, atual mulher de seu ex-marido. A artista não poupou as palavras e soltou o verbo além de expor as falas dos filhos.



As declarações aconteceram durante uma entrevista ao Melhor da Tarde. A namorada do ator Dado Dolabella definiu a famosa como uma "super querida" e declarou que o mais importante é a forma carinhosa como ela trata seus filhos, João Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 9 anos.



"Ela é uma pessoa super querida, tem filho também. A única coisa que eu perguntei: 'Vocês gostaram da tia Isis? Ela foi legal com vocês?'. Eles responderam: 'Super'. Então, é isso, legal!", pontuou a cantora durante bate-papo.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações: "Wanessa mulher vai cuidar do seu Dado e deixa a Isis viver a vida dela", disparou um usuário. "Essas falas ensaiadas são tão óbvias, mas essa mulher é zero credibilidade, mentiu no fantástico com direito à 'VAR'", frisou outro.

Vale ressaltar que, Wanessa terminou em 2022 o casamento de 17 anos com o empresário Marcus Buaiz. Atualmente, a cantora está namorando o ator e músico Dado Dolabella, com quem já tinha tido um relacionamento no passado.