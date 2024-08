Maya Massafera abre o jogo sobre libido após transição de gênero

Maya Massafera abriu o jogo sobre as dificuldades que tem enfrentado após se submeter a cirurgia de redesignação sexual. A influenciadora revelou que ainda não se relacionou com ninguém por causa da falta de libido.

No entanto, em entrevista a uma repórter do Leo Dias, durante a festa de 50 anos da cantora Preta Gil, Maya explicou: "Eu consigo agora entender todas as minhas amigas que eu não entendi antes. Porque antes, quando eu estava no corpo do falecido, um gênero que não me pertencia, nunca me pertenceu, porque eu nasci mulher, nasci como uma feminina, eu tinha testosterona, e aí, os libidos eram outros".

Além disso, em seguida a influenciadora continuou: "Hoje eu não tenho, eu tomo muito hormônio. Eu tomo um bloqueador de hormônio masculino, eu tomo hormônios feminino. Hoje a minha libido é totalmente diferente, e agora eu consigo entender minhas amigas".

Contudo, Massafera acrescentou: "Pode vir aqui o Brad Pitt, o Cauã Reymond e falar para mim, 'vamos fazer um a três'. Não, obrigada. Vão embora, eu não quero". E em seguida, completou: "A libido muda... Tipo assim, é engraçado".

Por fim, Maya concluiu: "Antes, antigamente, eu conversava, quando eu tinha testosterona, com alguma amiga, ela falava: 'você está louca, como é que você quer ficar com ele? Olha que gato'. Meu amor, para eu ficar com alguém, beleza não basta".