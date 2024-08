Influencer já havia alertado sobre riscos em voo no ATR 72

Um avião da companhia Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo Linhas, caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (09) e deixou ao menos 61 mortos. A segurança da empresa já havia sido pautada por clientes e até mesmo por um influenciador de viagem.

Após a tragédia, o influenciador usou as redes sociais sociais para alertar os seguidores: "Há 11 dias eu estava nesse avião. Espero que tenha acontecido o menor estrago possível no avião que caiu hoje em Campinas. Meus sentimentos às vítimas e familiares".

No entanto, Estevam se referiu ao vídeo em que ele publicou no Youtube, intitulado como "o perigo de voar no ATR-72 da Voepass". No conteúdo, o influenciador alerta sobre os riscos e cita alguns acidentes que já aconteceram com aeronaves do mesmo modelo.

Contudo, o influenciador de viagens ainda comentou sobre o apelido da empresa, "passamedo", fazendo ironia ao antigo nome da empresa, "Passaredo". Estevam chegou a citar uma mensagem que recebeu de um seguidor: "Eu morro de medo desses aviões. Será que é para ter medo?".