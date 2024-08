Karoline Lima revela que já está morando com Léo Pereira no Rio

Karoline Lima usou as redes sociais, nesta sexta-feira (9), para compartilhar com os seguidores que está morando com Leo Pereira, no Rio de Janeiro. A influenciadora vivia em São Paulo com a filha, antes de começar o relacionamento com o zagueiro do Flamengo.

No relato publicado no Instagram, Karoline contou: "Amigos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem um bom tempo que vocês estão me perguntando: 'Nossa, Karol, você mudou para o Rio? Você está em São Paulo?".

Além disso, em seguida ela continuou: "Ainda está com seu apartamento?'. E a verdade é que sim, gente, eu estou morando no Rio já tem um tempo. Estava esperando para falar isso para vocês, porque estava tudo muito conturbado".