Theo Becker processa a Record e pede indenização milionária

Theo Becker, decidiu processar a Record TV por danos morais e materiais. O artista, que participou da 1ª temporada do reality "A Fazenda" , está pedindo uma indenização milionária à emissora. O processo corre na 66ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.

A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo, nesta sexta-feira (09). No entanto, Theo ingressou com a ação na Justiça na segunda (05). O ator está pedindo uma indenização no valor de R$ 10,2 milhões.

Contudo, no processo, a defesa de Theo Becker alega que o artista teve sua carreira prejudicada após participar do reality show. Isso porque ele teria sido instruído pela direção, a criar polêmicas no programa para alavancar a audiência.

Entretanto, por conta dos episódios explosivos, o ator conseguiu atingir um alto índice de rejeição do público e teve seus trabalhos fora do reality, prejudicados. Além disso, a emissora não teve interesse em renovar o contrato com Becker.

Além disso, a defesa do ex-peão afirma que após o fim da parceria de Theo com a Record TV, o artista não recebeu todos os benefícios que haviam sido acordados com a emissora. Vale ressaltar que ainda não há previsão para julgamento ou audiência de conciliação.