Fisiculturista está entre vítimas do voo ATR 72

Daniela Schulz está entre as vítimas do acidente causado pela queda de uma avião, nesta sexta-feira (09). A fisiculturista chegou a gravar um vídeo e publicar nas redes sociais, antes da decolagem. A aeronave caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo e deixou ao menos 61 mortos.

No entanto, a atleta disse na gravação do vídeo publicado no Instagram: "Bom dia, meu povo. Apareci! Sextou, hein!? Que Deus abençoe nosso dia e que Deus abençoe nosso final de semana. Que seja um dia muito produtivo e muito alegre".

Contudo, a fisiculturista não estava sozinha. O namorado de Daniela, Hiales Carpine Fodra, engenheiro agrônomo, também estava no voo e foi vítima fatal do acidente. Nas redes sociais, a mulher colecionava mais de 19 mil seguidores.

Além disso, Daniela Schulz costumava compartilhar com os internautas sua rotina fitness. A influenciadora publicava dicas de treinos, de looks e até mesmo falava sobre roteiro de viagens. Na última publicação da fisioculturista, ela falou sobre motivação para ir a academia todos os dias.

Nas redes sociais, internautas lamentaram: "Que tristeza, meu Deus! Descanse em paz, Dani". "Que agonia ver o storie dela e saber que ela estava no avião. Meus sentimentos aos familiares". "Que você e seu marido encontrem a luz!". "Meu Deus! Uma moça tão linda, tão nova, cheia de alegria, que triste".