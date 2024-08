Vaza vídeo íntimo de Caio Blat na web; entenda

Vazou, na manhã desta segunda-feira (12), um suposto vídeo íntimo do ator Caio Blat, de 44 anos, com uma mulher ainda não identificada. A relação entre o artista e a anônima teria acontecido de forma virtual! Nas imagens, Caio aparece se masturbando, enquanto a desconhecida mostra as partes íntimas.

Entretanto, essa não é a primeira vez que o genital do ator é exposta. Recentemente, durante uma conversa no programa apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, o ator Marcelo Serrado relembrou ter "manjado" a parte íntima de Caio Blat enquanto gravava com o artista nu.

Ele elogiou o genital do amigo, e disse ser uma coisa "absurda", mesmo sem estar ereto. "Cara, eu manjava, mas, assim, em banho-maria, o negócio mole, é uma das coisas mais absurdas que já vi na minha vida. E [estava] mole. Estou elogiando. Estou lá contracenando, de repente olho, a gente tirou a cueca, e eu vi aquela situação toda", contou Marcelo Serrado durante o episódio.