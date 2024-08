Rafaella Santos sai em defesa de modelo que teve filha com Neymar

"Defendeu!" A irmã do 'Menino Ney' parece que não gostou das falas da apresentadora do SBT, Cariúcha. Durante o programa 'Fofocalizando', na última semana, a ex-A Fazenda disse que Amanda Kimberlly teria engravidado do atleta por interesse.

"Se o Neymar fosse pobrinho, você acha que ela iria engravidar do Neymar? Ela fez um investimento, ela engravidou do 'Menino Ney', meu amor, é pensão para o resto da vida", disparou a irreverente figura pública da emissora de Silvio Santos.

Entretanto, Rafaella Santos, irmã do atleta e amiga da modelo, comentou sobre as falas polêmicas de Cariúcha. No vídeo replicado do programa para o Instagram, Rafaella comentou: "Preguiça". Na sequência, a web mostrou concordar com a apresentadora.

"O Brasil inteiro concorda com ela. Ela engravidou de propósito sim", disse um usuário. "Concordo com a 'Cariuxa'. Sabia que era um investimento sim", disparou outro. "Concordo plenamente com você. Essa mulher planejou direitinho e o Neymar caiu feito um patinho. E preguiça de você Rafaella defender essa mulher, você nem respeita a namorada do seu irmão e nem a filha deles que é sua sobrinha", opinou outro.

Vale lembrar que a modelo se pronunciou sobre as acusações que vem sofrendo desde o anúncio da gravidez: "Será a primeira e a última vez que venho aqui falar desse assunto. NÃO, eu não me envolvi com o pai da Helena quando ele estava em um relacionamento, pelo menos PRA MIM, foi esclarecido que TODOS os envolvidos estavam SOLTEIROS. No meu caso, estava solteira desde de JANEIRO 2023...", iniciou ela", disse ela.