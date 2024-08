Nasce segunda filha de Mel Fronckowiak e Rodrigo Santoro; veja

Rodrigo Santoro e sua esposa, Mel Fronckowiak, usaram as redes sociais, nesta segunda-feira (12) para compartilhar com os fãs o nascimento da segunda filha. O casal revelou que a pequena nasceu antes do esperado.

No entanto, sem divulgar ainda o nome da criança, Mel compartilhou uma foto segurando uma das mãos da filha e escreveu: "Um pouco antes do esperado, nascemos. Foi a experiência mais visceral que eu já vivi na vida".

Contudo, a esposa de Rodrigo Santoro ainda acrescentou: "Ela não me fez apenas mais forte, mas me fez perceber o tamanho infinito que eu tenho, que nós temos. Que o amor tem quando nada pode impedi-lo de existir".

Além disso, Mel Fronckowiak revelou: "Estamos em casa, ainda entendendo o que vivemos, mas unidos e felizes porque a vida se fez presente mais uma vez entre nós". Após o anúncio, diversos famosos parabenizaram o casal.

Entretanto, alguns internautas escreveram: "Mas já? Como assim? Eu nem sabia o nomezinho ou o sexo. O que aconteceu?" "Ah, bebezinha apressadinha! Está com pressa de curtir a vida aqui fora! Então, vamos pedir a Deus que o mundo seja um lugar melhor para recebê-la". "Que surpresa! Achei que ela demoraria mais para chegar!"