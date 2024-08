Viih Tube se desculpa após expor Camila Loures na web

Viih Tube está sendo duramente criticada nas redes sociais após compartilhar um vídeo que faz parte da divulgação de seu novo livro, que conta os bastidores da sua primeira gestação. Isso porque ela relembrou uma polêmica envolvendo sua ex-amiga, a influenciadora Camila Loures.

Contudo, após a repercussão negativa, a mãe de Lua voltou atrás e pediu desculpas a Camila. "Eu errei muito, vocês têm razão. Eu estava movida por raiva e não pensei em nada, nem no hate que daria para Camila. Eu escolhi algumas cenas que eu conto no meu livro, que fala da gravidez da Lua, por isso são histórias antigas".

No entanto, Viih ainda acrescentou: "Eu escolhi essa cena porque foi um momento muito impactante para mim. Eu já fui uma pessoa que levou muito hate. Já passei por isso. Não é o que eu quero passar para vocês. Já pedi desculpas para ela no privado e peço desculpas para vocês".

Além disso, ela explicou: "Esse foi um dos momentos que eu me senti muito traída e ela (Camila) sabe. Eu não estava indo em nenhum podcast, estava sofrendo uma onda de ataques durante a gravidez, das pessoas dizendo que o Eli seria um péssimo pai, nós estávamos no caos de cancelamento. Eu fui nesse dela porque eu a considerava uma amiga, me senti segura para estar lá e pedi para que ela não perguntasse quantas semanas eu estava nem o motivo de eu não querer falar".

Por fim, ela disse: "Ela sabia o motivo, não foi aquele que eu falei na hora, eu tive que inventar uma resposta. Tem um motivo por trás muito pessoal e eu fiquei muito magoada por ela ter esperado o momento final do podcast para perguntar". "Mas continuo errada de trazer isso assim e instigar hate, mesmo sabendo como é doloroso. Tá tudo certo, peço desculpas para vocês também".