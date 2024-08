Nattan é flagrado em vídeo de MC Daniel em DR com a namorada

"Será o fim?" O cantor Nattanzinho foi flagrado tendo uma suposta DR com a namorada. Nas redes sociais, o MC Daniel publicou um vídeo com a namorada, Lorena Maria, e deixou a voz do famoso vazar no fundo. O que levantou suspeitas de que Nattan estaria tendo uma discussão com Layla Samylle.

Supostamente, o cantor estava com a influenciadora do outro lado da linha mandando a amada seguir a vida pois ele estava errado. "Então pronto, meu amor. Siga a sua vida! Eu estou errado mesmo", exclamou o famoso.

Nas últimas semanas, as atitudes do cantor foram bastante criticadas pelos internautas após aparecer com outras mulheres no palco durante a sua participação no show do 'Rancho do Maia', do humorista Carlinhos Maia.

Vale lembrar que, o cantor está curtindo uma viagem na Grécia com a presença da cantora Anitta e os amigos. Na companhia de famosos como Bruna Griphao, Vivi, Maya Massafera, Lucas Guedes, e MC Daniel, Nattan publicou diversos Stories em seu perfil bebendo e dançando ao lado dos viajantes.

Nas redes sociais, os internautas opinaram sobre a situação. "O cara dança com um monte de mulher gostosa e quer que a namorada ainda fique com ele. É o cúmulo", comentou um usuário. "Imagina que horrível ter dependência emocional por um macho assim! Que ela consiga sair dessa relação logo e se recupere", disse outro.