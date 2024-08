MC Daniel responderá por crime no Ministério Público; entenda

"Deu ruim!" O MC Daniel vai responder em juízo por praticar os crimes de difamação e injúria no Ministério Público, após pesadas acusações contra uma plataforma de apostas. O famoso teria acusado os autores da comunidade de terem lhe aplicado um golpe.



Entretanto, o processo é antigo e já fez o MC pagar uma indenização de cerca de R$ 20 mil. Mesmo após Daniel tentar um acordo entre as partes, a Justiça entendeu que o caso deveria ser analisado por um tribunal, o que acabou ocorrendo.

MC Daniel assume namoro com ex de funkeiro

O cantor anunciou, recentemente, nas redes sociais que está namorando com a empresária Lorena Maria, mais conhecida como Badgallore, de 25 anos. Para quem não conhece, Lorena foi ex-namorada do funkeiro Renan da Penha.

Após o anúncio oficial do namoro nas redes, o cantor fez questão de declarar seu amor. "A Lorena chegou na minha vida no momento certo. Ela é uma mulher do bem, inteligente, carismática, Fernando de Noronha trouxe pra nós a vontade e o desejo de começar uma relação", disse ele.

Atualmente, os pombinhos estão curtindo uma viagem na Grécia, ao lado da cantora Anitta e seus amigos. Nas redes sociais, o casal vem publicando inúmeros stories românticos entre beijos e declarações de amor.