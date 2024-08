Viih Tube e Eliezer expõe mágoa de Camila Loures e tomam atitude

"Senta que vem bomba!" A influenciadora Viih Tube e o marido, Eliezer causaram uma polêmica, na última segunda-feira (12), após publicar o conteúdo de um momento que vivenciaram durante a gestação da primeira filha, Lua, em um podcast.

O casal recriou a cena e mostrou o que veio depois, nos bastidores do podcast. “Amiga, tão perguntando aqui no chat por que você não quer falar quantas semanas você tá de gestação”, perguntou o apresentador. Logo depois, foi mostrado como Viih Tube reagiu à pergunta.

“Eu não acredito que ela deixou pra perguntar no final o que eu pedi pra não perguntar”, disparou a criadora de conteúdo. Viih Tube, revoltada, disse que precisou mentir e que teria que sustentar sua resposta até o final da gravidez.

“Pior que ela fica pagando de amiga sua pela internet”, afirmou o pai da Lua. “Sem noção, isso que ela é. Ranço eterno”, disse o casal, após a influenciadora reclamar de ter combinado que não seria perguntada sobre o assunto.

Internautas resgatam vídeo da polêmica

Em seguida, a web resgatou o vídeo da entrevista do casal no “PodCats”. E, logo no início do trecho, Camila Loures disparou: “Na verdade, é uma pergunta, mas o povo que mandou. O povo falou assim: ‘Camila, pergunta pra ela por que ela não quer contar os meses que ela está [de gravidez]’”.

Na ocasião, Viih Tube tentou explicar que era uma questão de energia. Ela afirmou que ela não gostava de contar as coisas quando achava que a energia das pessoas poderia prejudicá-la. Após o episódio, os ex-BBBs deixaram de seguir Camila Loures.