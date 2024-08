Pedro, do Flamengo, anuncia nascimento de filhas gêmeas; veja

Pedro Guilherme, jogador do Flamengo, usou as redes sociais nesta nesta terça-feira (13) para anunciar o nascimento das filhas gêmeas, fruto do relacionamento com a psicóloga Fernanda Nogueira. As meninas receberam os nomes de Isabela e Antônia.

Nas redes sociais, o atleta escreveu: "Isabela e Antônia - 12/08/2024. O dia que o Senhor reservou para nos dar essas duas bênçãos. Vocês são promessas de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Desde que nasci fui entregue a ti; desde o ventre materno és o meu Deus. Salmos? ?22?:?10?".

Além disso, Pedro publicou uma sequência de fotos no Instagram. No primeiro registro, Fernanda aparece deitada, no quarto de hospital, segurando as gêmeas, enquanto o atleta beija uma das filhas. Logo em seguida, o jogador surge segurando Isabela e Antônia no colo.

Contudo, internautas parabenizaram o casal pelo momento único: "Que alegriaaaaa!! Parabéns, família linda. Glória a Deus, irmão!" "Duas lindas princesas!" "Parabéns, meu irmão!! Você merece sempre o melhor".

Vale lembrar que Pedro e a psicóloga estão casados desde março de 2023. O atleta pediu a mulher em casamento após ser convocado para a Copa do Mundo, em novembro de 2022. O momento foi gravado e compartilhado nas redes sociais, na época.