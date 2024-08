Operador da Rádio Tupi morre após infartar no estúdio, aos 51 anos

Jorge Luiz de Oliveira Martins, operador da Rádio Tupi, veio a óbito enquanto estava trabalhando, na tarde desta terça-feira (13). Jorginho Uepa, de 51 anos, precisou ser socorrido por colegas de trabalho. Ele cuidava das vinhetas e áudios do programa "Patrulha da Cidade".

No entanto, Jorge Luiz estava na mesa de áudio quando passou mal, durante a gravação do programa, que era comandado por Mário Belisário. Ele foi encaminhado ao Hospital Souza Aguiar, mas não resistiu. Contudo, ainda não se sabe o que motivou a morte de Jorginho.

Além disso, a Super Rádio Tupi emitiu uma nota de pesar sobre o falecimento do colaborador: "É com grande tristeza que a Super Rádio Tupi informa sobre o falecimento do operador de rádio Jorginho Uepa, que por tantos anos esteve no comando das vinhetas e divertidos áudios que davam vida aos personagens do programa "Patrulha da Cidade"".

Em seguida, o comunicado acrescenta: "Uepa também divertiu nossas tardes com a “Palavra Amiga” e tantos outros quadros do “Show do Heleno Rotay”. Jorge Luís Pereira Martins, de 51 anos, morreu fazendo uma das coisas que mais amava. Estava na mesa de áudio, ao lado de todo o elenco da “Patrulha da Cidade”, na tarde desta terça-feira, sob o comando de Mário Belisário, quando se sentiu mal e foi socorrido pelos colegas"

Por fim, a rádio informou: "Jorginho Uepa chegou a ser levado com vida para o Hospital Souza Aguiar, mas não resistiu. A causa da morte ainda não foi informada.Jorginho Uepa deixa mulher, três filhos, três enteadas e uma neta. Ele deixa também um vazio enorme no coração de todos nós, que, assim como vocês, ouvintes, formamos a Grande Família Tupi".