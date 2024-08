Rodrigo Godoy diz o que acha sobre livro de Preta Gil

Rodrigo Godoy usou as redes sociais para desabafar após sua ex-esposa, Preta Gil, lançar um livro onde conta detalhes sobre o fim do casamento dos dois. A cantora descobriu que foi traída pelo personal trainer enquanto estava fazendo tratamento contra o câncer.

No entanto, o influenciador abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e foi questionado por uma seguidora se ele já tinha lido o livro de Preta. Godoy então respondeu: "Não li, não lerei, porém, tenho certeza de como vão estar escritas as coisas quando chegar na minha parte".

Em seguida, o personal acrescentou: "Porque usa muito as minhas palavras para dar ênfase, peso e gravidade sobre o assunto que quer dizer, independente de qual seja, conheço muito mais do que ninguém, também é muito bem assessorada",

Além disso, Rodrigo Godoy revelou: "Sei também que vai passar superficialmente por cima de assuntos que não quer dar importância porque não é interessante". Ele ainda disse que está cogitando escrever seu próprio livro. "Talvez seja um mal necessário, espero que leiam porque a história toda é muito mais profunda do que esse resumo de que o macho escroto fez isso e aquilo".

Por fim, ele falou: "Sempre deixou muito claro que iria fazer de tudo para fuder minha vida e está cumprindo o prometido em toda oportunidade que tem. Estou quietinho na minha há um bom tempo, nunca falei nada, nunca fui a lugar nenhum". "Também posso abrir minha boquinha para falar dos outros, inclusive de um monte de amizade que me crucificou, um monte de gente que tem telhado de vidro e memória curta, um bando de hipócritas. É um monte de coisa, não é só relacionamento, não".