Autor de ‘Família É Tudo’ recebe vetos da Globo após estourar orçamento

Desde que começou a escrever a novela ‘Família É Tudo”, o autor Daniel Ortiz ofereceu à TV Globo uma proposta diferenciada para a trama: colocar várias participações ao longo da novela, visando movimentar o folhetim para ter mais respostas da audiência.

Contudo, a coluna Mariana Morais descobriu que, apesar das tentativas do autor de fazer a trama despontar no quesito audiência, as participações especiais não surtiram muito efeito neste sentido. Bom, ao menos não como a emissora esperava. Ortiz chegou a convocar para a trama grandes nomes, como Danielle Winits, Kayky Brito, entre outros.

Mas, segundo apuramos, a Globo decidiu não embarcar mais nas ideias do novelista e resolveu dar uma ‘trava’. Assim, a emissora deu uma segurada na contratação de novas participações em ‘Família É Tudo’, após o orçamento da novela ter estourado devido à quantidade de novos atores entrando no elenco.

Até o momento, a única participação especial que deve continuar em ‘Família É Tudo’ até o fim da trama é o ator João Baldwin, que já queria mesmo retornar à Globo após temporada em novelas infanto-juvenis do SBT.

Audiência preocupa

Apesar da atual trama de Daniel Ortiz ter marcado algumas médias acima de sua antecessora, a novela Fuzuê, o resultado parece que não era o esperado pela TV Globo. No centésimo capítulo, exibido em junho deste ano, "Família é Tudo" conseguiu chegar a média de 20,2 pontos na Grande São Paulo, segundo divulgado pelo Kantar Ibope.

Contudo, vale ressaltar que a novela "Fuzuê" atingiu 19,2 pontos, no levantamento final. Ou seja, a trama de Ortiz conseguiu subir a audiência em cerca de 4,5%. Entretanto, o registro seria a segunda pior marca desta década.

Além disso, quando se trata de ranking, podemos citar a obra "Salve-se Quem Puder', também do mesmo autor, que está em primeiro lugar com 27,1 pontos. Atrás dela, vemos a "Vai na Fé" com 23,3, seguida da "Cara e Coragem" com 20,7, e "Quanto Mais Vida, Melhor!" com 20,5 pontos.