Filha de Rodrigo Faro está namorando jogador de futebol

"Tempo vai com calma!" A filha do meio do apresentador Rodrigo Faro, Maria Faro, de 16 anos, está namorando. O candidato escolhido é o jogador de futebol Caio Narcisi. Durante um bate-papo com a também apresentadora Ana Hickmann, o artista falou sobre o convívio com o rapaz.

Questionado como foi receber o genro em casa, Faro disse ser normal. "Ele viaja com a gente. É de boa, porque ele é um menino muito legal. Tem que chamar para dentro de casa, não deixa na rua. Traz para o centro familiar", iniciou ele.

Na sequência, Rodrigo explicou o que o faz confiar na filha em relação ao namoro. "A maneira que eu eduquei a Maria, ela não vai aceitar nenhum homem que seja menos do ela vê na maneira como o pai trata a mãe dela", finalizou ele.

Em setembro de 2023, durante o festival de música “The Town”, em São Paulo, que contou com presença de Faro com a esposa, as filhas e o genro, o apresentador falou de seu lado ‘sogrão’.

“De boa, eu achei que ia ser meio chatão. Mas você dá uma conversada e tranquilo”, brincou ele em entrevista à revista Quem. Além de Maria, Faro e Vera também são pais de mais duas meninas: Clara, de 19 anos de idade, e Helena, de 11 anos.

Além de Maria, Faro e Vera também são pais de mais duas meninas: Clara, de 19 anos de idade, e Helena, de 11 anos.