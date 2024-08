Ex-namorada faz revelação sobre piloto do voo que caiu em Vinhedo

"Biscoiteira?" A web está polvorosa com a atitude de uma ex-namorada do piloto Danilo Santos, vítima do acidente de avião que aconteceu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. Débora Stein publicou nas redes sociais uma 'homenagem', que deixou os internautas sem saber ao certo se seria um tributo ou não.

No antigo 'Twitter', a aeromoça escreveu: “Precisava dizer aqui o quanto Danilo sempre foi competente e excelente na sua profissão. Um piloto excepcional, que sem dúvidas deve ter feito de tudo e mais um pouco para tentar salvar esse avião."

"Meu primeiro namorado, que por 3 anos fez parte da minha vida e hoje, minha história. Que tristeza, que tragédia, que doloroso! Deus conforte o coração de toda a família e amigos”. Na ocasião, a moça continuou com as declarações e contou um detalhe inusitado sobre o profissional.

"É muito louco como na vida tudo tem sinais, em tudo há uma mensagem. Mais de seis anos que não tínhamos contato, Danilo me seguiu aqui no Instagram exatos quatro dias antes do acidente. Meu Insta é aberto desde o ano passado, ele poderia só olhar o meu perfil, mas fez questão de me mostrar que estava ali", escreveu Débora.

Internautas detonam ex-namorada

Entretanto, Danilo era casado e, na última terça-feira (13), estaria completando 1 mês de matrimônio. Além disso, Débora também é casada. Após a repercussão da publicação, a moça excluiu a mensagem das redes sociais.

A web opinou sobre o ocorrido e criticou a atitude da aeromoça. "Desnecessária... ele assim como ela estavam casados, guardasse pra ela. Desnecessário pro atual marido e pra esposa que ficou viúva", pontuou um usuário. "Bom se a intenção era chamar atenção pra si, ela conseguiu", disparou outro.