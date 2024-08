Reencontro de Regina Duarte e Daniel Filho tem torta de climão

"Torta de climão!" O lançamento do livro 'Lado B', do ex-diretor da TV Globo, Boni, que ocorreu recentemente, no Rio de Janeiro, continua rendendo na mídia. Dessa vez, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, a atriz Regina Duarte teria sido o pivô do desconforto entre os atores presentes.

Dentre os convidados, o diretor Daniel Filho, ex-marido da artista, foi o que mais expressou incômodo com a presença da ex-ministra da cultura. Ainda segundo a jornalista, Daniel não conseguiu esconder seu desgosto e reagiu de forma antipática e notória entre os famosos.

Todavia, o que teria motivado o desprezo e rejeição à ida da famosa ao lançamento foi o fato de Regina Duarte ter assumido um cargo no governo do ex-presidente, Jair Bolsonaro. Segundo fontes de Fábia, para Daniel, a atriz cumprimentá-lo ou chegar perto dele seria uma “queimação de filme”.

Vale ressaltar que, recentemente, a atriz se pronunciou a respeito da sua trajetória na política: "Estou leve e tenho certeza que foi uma experiência importantíssima, mas não repetiria. Foram 74 dias suficientes para me mostrar que não era nem é a minha praia. Absolutamente", disse ela.

Regina ainda demonstrou ter se frustrado após largar a carreira na TV para se dedicar na área da política. "Na verdade, tenho pena de quem frequenta essa praia. Não é fácil. Então, estou fora e feliz. Aprendi muito", disse ela em entrevista à Folha de S. Paulo.