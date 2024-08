Cleo assume orgulho de ser ‘nepobaby’; entenda o termo

"Berço de ouro!" A atriz Cleo Pires, de 41 anos, assumiu o orgulho de ser considerada uma 'nepobaby'. A artista é fruto do relacionamento de Glória Pires com o cantor Fábio Jr. Nas redes sociais, a beldade fez questão de demonstrar a satisfação de ter nascido dos famosos.

Em uma caixinha de perguntas do Instagram um fã questionou: “Você se considera uma ‘nepo baby’?”, perguntou o seguidor. “Não é questão de me considerar. Eu sou! Filha da Glória Pires, do Fábio Jr e Orlando Morais. Se tem uma ‘nepo baby’, sou eu”, brincou a artista.

"Acho que tudo bem. Não temos que ter vergonha da onde a gente vem”. Para conhecimento, a palavra 'Nepobaby' é uma expressão usada para celebridades cujos os pais tiveram sucesso na carreira, ou seja, crianças que nasceram de famosos.

A web comentou a declaração da moça: "Alguém aqui teria vergonha de nascer em berço de ouro? Pela fé", disse um usuário. "Eu também queria ser uma Nepobaby,mas eu nasci uma 'nepopobre' mesmo", brincou outro. "No caso, baby já não é. Faz um tempinho. Vamos atualizar esse adjetivo", disparou outro.

Vale lembrar que, a cantora possui mais sete irmãos: Por parte de mãe, é irmã de Antonia, Ana e Bento, do casamento de Gloria com Orlando Morais. Por parte do pai, Cleo é irmã de Krizia, Tainá e Fiuk - da relação do cantor com Cristina Karthalian. Záion, o caçula, é filho de Fábio com Mari Alexandre.

