Virginia revela que filha se jogou na piscina sozinha e faz desabafo

Virginia Fonseca usou as redes sociais para desabafar sobre os desafios que tem tido com a adaptação das filhas com a nova mansão. Isso porque Maria Alice deu um baita susto nos pais, ao se arriscar e pular na piscina sem permissão.

Contudo, a influenciadora revelou que Maria Alice se jogou na piscina, nesta quarta-feira (14), quando ninguém estava observando. Por sorte, alguns adultos que estavam por perto, avistaram a filha de Zé Felipe e resgataram a menina.

Além disso, Virginia disse: "Na hora que eu acordo, a Maria Alice se joga na piscina sem pedir. Isso é super perigoso, né, gente? Se um dia ela fizer isso e não tiver ninguém por perto... Ontem ela tinha feito e eu falei para ela que se ela fizesse de novo ela ficaria de castigo e hoje ela fez de novo".

No entanto, a esposa de Zé Felipe continuou: "Ela entrou na piscina sem pedir, então fui eu colocar a Maria de castigo e começou um chororô”. Em seguida, Virginia contou que logo depois Maria Flor começou a fazer birra também.

A influenciadora explicou: "Depois quem começa com birra do nada? Maria Flor. Do nada, não tinha nada acontecendo, foi do nada. Deixa eu falar para vocês, eu surtei. Eu falei ‘gente, o que que eu faço?’. Não tem como você entregar para mãe porque a mãe é você”.