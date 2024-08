Tierry abre o jogo sobre suposto romance com Carol Campos

Tierry está entre os assuntos mais comentados da internet, nesta quarta-feira (14), após surgirem rumores de que o sertanejo estaria vivendo um affair com a nutricionista Carol Campos, amiga da ex-BBB Flay.

Os burburinhos começaram após internautas notarem uma "coincidência" nas redes sociais de Tierry e Carol. Isso porque os dois compartilharam fotos em um mesmo hotel luxuoso, no Rio de Janeiro. Além disso, no início do mês, eles foram flagrados em Portugal.

No entanto, a amiga de Carol Campos também deu uma possível "pista" para os seguidores. Flay publicou um stories no Instagram, onde aparece trocando o nome da música Tierry, de "Rita", para "Carol", em homenagem a amiga.

Contudo, ao ser questionado pela jornalista Fábia Oliveira, sobre o status da relação, o sertanejo abriu o jogo e disse: "A galera cria essas coisas toda hora! Eu tô solteiro!". Será que os fãs se emocionaram demais?

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Esse Tierry não para com ninguém". "Esse homem só vive namorando". "Pagam pra namorar com ele?" "Não me lembrava mais dele. Só vira notícia quando envolve mulher".