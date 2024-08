Pedro Scooby e Anitta já viveram trisal com bailarina da cantora

Pedro Scooby causou burburinhos na internet após fazer uma revelação no podcast "Surubaum", de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Isso porque o surfista contou que uma mulher com quem namorou, gostava de convidar outras pessoas para participar de momentos de intimidade.

No entanto, a declaração do atleta deu espaço para internautas associarem a cantora Anitta, com quem Scooby viveu um affair. "Eu já namorei uma menina que gostava de meninas e meninos. Então ela gostava de convidar as meninas e eu aceitava, gostava também", começou.

Além disso, segundo jornal o Extra, Anitta já viveu um trisal em 2019, quando mantinha um romance com a bailarina Ohana Lefundes e namorava o surfista, no mesmo período. Inclusive, ela chegou a dar uma entrevista ao TV Fama, na época: "A gente se curte há anos. Ela está no meu balé há uns três anos e quando rola, rola. A gente não é presa a nada".

Contudo, a poderosa também já admitiu que gosta de incluir uma terceira pessoa, geralmente mulher, na relação com seus parceiros. Anitta fez a revelação durante o seu programa do Multishow, "Anitta entrou no grupo".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Claramente foi a época que ele ficava com a Anitta". "Pensa num cara que deve sentir saudade de namorar a Anitta". "Eita, pega fogo!!". "Que babadooo! Não duvido nada que tenha acontecido mesmo".