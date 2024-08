Babu Santana surpreende a web ao anunciar candidatura a vereador

O ex-BBB Babu Santana surpreendeu o público, nesta quarta-feira (14), ao anunciar que agora dará início a vida política. O ator revelou que se candidatou ao cargo de vereador do Rio de Janeiro, pelo partido Psol.

No entanto, o ex-brother declarou: "Essa é a foto que vocês verão no dia 6 de outubro! Muitos me chamaram de louco, mas estou vivendo um sonho. Durante toda a minha vida eu vivi em prol da arte e da cultura".

Além disso, Babu ainda escreveu: "E hoje, ao olhar essa foto, me lembrei de como a arte mudou minha vida. Cresci no morro do Vidigal, enfrentando desafios que muitos conhecem de perto. E foi o teatro, a arte e a cultura que me deram a força e a oportunidade de ser quem sou hoje".

Por fim, o ex-participante do BBB 20, disse: "Agora, quero retribuir e transformar outras vidas como a minha foi transformada". E acrescentou: "Como vereador, vou lutar para que mais pessoas tenham essa chance".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Propaganda eleitoral não começa só depois de amanhã?" "Eleições no Brasil é uma piada". "Que isso, Babu? Esquerda, cara... Tá começando errado". "Tu é um cara bom, mas teu partido não ajuda!" "Tem o voto da Ivy".