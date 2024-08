Filho de Will Smith é flagrado traindo a namorada

"Que feio!" O filho do astro Will Smith, Jaden Smith, foi pego no 'pulo do gato' traindo a namorada, Sab Zada. O ato extraconjugal foi registrado por um paparazzi que fotografou o cantor aos beijos com uma mulher desconhecida.

Nas redes sociais, Zada se pronunciou sobre a traição: “Talvez seja engraçado por um momento, mas depois de um tempo é apenas um lembrete de mágoa para todos. Essa é uma situação horrível e decepcionante, mas se todos pudessem tentar ser um pouco mais gentis, essas são pessoas reais com sentimentos reais”, concluiu ela.

Na ocasião, os internautas comentaram sobre a infidelidade do famoso. "Costume de casa vai à praça…

Vê a mãe fazer, faz também", disparou um usuário. "Do pai, só herdou o sobrenome e dinheiro mesmo", comentou outro. "Uma mulher linda sendo traída por um 'morrice'", disse outro.

Vale lembrar que, esse não é o primeiro caso de traição que envolve a família Smith. Durante uma transmissão do web programa Red Table Talk, a atriz Jada Pinkett, uma das condutoras da atração, recebeu Will Smith, seu marido. No bate papo, Jada tornou público uma relação extraconjugal.

Além disso, já se comentava sobre uma possível ruptura entre os dois há um tempo, inclusive o fato de um deles ter iniciado outro relacionamento nesse período, até então, eram apenas boatos.