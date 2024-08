Adriane Galisteu revela desejo de conversar com irmã de Ayrton Senna

A apresentadora Adriane Galisteu revelou que toparia se encontrar com Viviane Senna, irmã do eterno Ayrton Senna, para um possível acerto de contas. A declaração foi feita pela comunicadora da TV Record durante a participação de um documentário da 'Universal+'.

"Se a Viviane Senna tocar meu telefone agora e pedir para tomar um café comigo, eu largo tudo e vou lá", afirmou a artista durante as gravações da nova série 'Barras Invisíveis'. Vale lembrar que, a produção foi lançada na última terça-feira (13), no Universal+.

Vale ressaltar que, Viviane, atualmente, preside o Instituto Ayrton Senna e cuida de tudo relacionado à imagem do irmão.

Em um outro trecho do projeto, Galisteu chegou a falar sobre o enterro de Senna, que morreu em 1º de maio de 1994, vítima de um acidente no circuito de Ímola, na Itália. "Estava ali com uma dor que não cabia dentro de mim", lembra Adriane.

Entretanto, as desavenças entre a loira e a família do ídolo sempre existiram. De acordo com o jornalista Flávio Gomes, a família acreditava que Galisteu queria apenas sugar a fama do piloto. E que o relacionamento do casal não passava de interesse por parte da modelo.