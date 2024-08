Luana Piovani alfineta Nicolas Prattes após declaração sobre sexo

"Língua afiada!" A Luana Piovani compartilhou, em seu perfil do Instagram, alguns portais que noticiaram a revelação bombástica do ator Nicolas Prattes sobre a quantidade de vezes que transa com a atual namorada, Sabrina Sato.

Na publicação, Luana escreveu: "Está na moda, né? Eu mais uma vez vou pular a trend [tendência]. Gosto do segredo das paredes”, escreveu ela nos stories. No post seguinte, Piovani ainda usou um bicho-preguiça para atribuir ao assunto.

Para quem não acompanhou, na última terça-feira (13), o ator participou da nova temporada do programa 'Sobre Nós Dois', que estreou no GNT, apresentado por Marcelo Adnet e Sabrina Sato. Além de Nicolas, entre os convidados, estavam Fernanda Rodrigues e Marina Ruy Barbosa.

Na sequência, o artista fez uma revelação surpreendente, chocando todos que estavam presentes no estúdio: o namorado de Sabrina Sato afirmou que ele e a amada chegam a transar 50 vezes na semana. “Sete dias da semana, sem fazer nada, início do namoro... Umas 50 vezes”, garantiu.

Vale ressaltar que, no último domingo (11), o ator publicou uma série de fotos do casal que despertou suspeitas nos fãs. Nos registros, Sabrina aparece com um anel de diamantes. A joia e o clima romântico despertaram a atenção dos seguidores. “Isso é um anel de noivado?”, perguntou uma seguidora. “Sinto que vem casamento em breve”, escreveu outra. Até o momento, eles não se pronunciaram.

