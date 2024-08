Bia Miranda e Buarque anunciam término após confusão em delegacia

"Chegou ao fim!" A ex-A Fazenda, Bia Miranda e o DJ Buarque anunciaram o fim do relacionamento, na madrugada desta sexta-feira (16). Após uma confusão envolvendo a polícia, e Jenny Miranda, mãe da jovem, Buarque se pronunciou e pediu pela compreensão de todos.

“Rapaziada, eu e Bia conversamos e decidimos não seguir mais como casal. Só peço respeito e compreensão de vocês nesse momento. Estamos bem um com o outro, afinal, temos um filho e o bem-estar dele é prioridade. Amanhã falamos mais sobre, boa noite a todos! Amamos vocês”, explicou o DJ nos stories de sua rede social.

Entretanto, a relação do ex-casal chegou ao fim após Bia revelar que Jenny foi até a casa deles acompanhada da polícia, alegando um suposto cárcere privado e violência doméstica. “Gente, eu não aguento mais, sério. Não é possível, eu devo ter feito alguma coisa errada na minha vida passada", iniciou ela.

E continuou: "A Jenny, só porque eu perdi o Instagram, foi na delegacia, conseguiu o endereço da minha casa e trouxe a polícia aqui dizendo que eu estava roxa, que tinha apanhado e que estava em prisão domiciliar”, disse a vice-campeã de A Fazenda 14, afirmando ser falsas as acusações da mãe.

Jenny Miranda conta detalhes da confusão

Contudo, Jenny Miranda também se pronunciou: "Não ia me pronunciar não, mas a princesinha foi se pronunciar pelo do marido depois de ter sumido, com um monte de gente mídia me procurando para saber o que estava acontecendo, e eu sem saber o que estava acontecendo com ela", iniciou a ex-peoa.

"Temos amigos em comum, que ela conversa, e ela foi falar que estava sendo agredida e toda rocha, e essa minha amiga entrou em contato comigo. Eu como mãe não vou esperar acontecer o pior, gostando ou não”, justificou.