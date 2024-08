Fala polêmica de Sabrina Sato sobre sexo com o ex volta a repercutir na web

Fala polêmica de Sabrina Sato sobre sexo com ex volta a repercutir na web - (crédito: Instagram Sabrina Sato/Nicolas Prattes/Duda Nagle)

"Cuspindo no prato que comeu!" A web voltou a repercutir as falas da apresentadora Sabrina Sato sobre o sexo com o ex-marido, Duda Nagle. Nas redes sociais, os internautas apontaram que o problema com a vida íntima da artista estava no ator.

Para quem não acompanhou, a um tempo atrás, ainda antes da separação com o ator Duda Nagle, Sabrina havia contato num programa do GNT, que a sua semana sexual não era tão animada. Além disso, a apresentadora confessou que já chegou a dormir enquanto transava com o ex-marido.

Sabrina ainda revelou que depois do nascimento da sua filha Zoe, o ex-casal chegou a ficar 10 meses sem sexo. As declarações voltaram à tona após o ator Nicolas Prates revelar que ele e Sabrina Sato já chegaram a transar 50 vezes por semana.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o que poderia ter causado o desinteresse da beldade na época: "Esse Duda Nagle nunca gostou dela. Assim que terminaram já pegou outra",comentou um seguidor. "A Sabrina está cuspindo no prato que comeu", disparou outro. "Estou com pena do Duda", disse outro.

Sabrina se pronuncia sobre falas de Nicolas Prattes

Na última quinta-feira (15), a famosa marcou presença no 'Rio Innovation Week' como palestrante, e não deixou de comentar a repercussão de fala do ator Nicolas Prattes. "Isso foi porque a gente tinha acabado de voltar de uma viagem e estávamos no início do namoro", disse ela.

E continuou: "Quando a gente está junto, tem que aproveitar (risos). Às vezes, a gente fica uma semana sem se ver. A nossa agenda é difícil. A gente fica fazendo malabarismo para se ver. Às vezes, ele vai me ver e fica duas, cinco horas comigo", explicou ela.

Sexo 50 vezes por semana? Nicolas Prattes e @SabrinaSato garantem que sim e explicam como manter o fogo aceso. pic.twitter.com/9J8sGmsXQn — Gazeta da Fama (@gazeta_fama) August 13, 2024