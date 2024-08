Vera Fischer revela 'paixonite' por ator em gravação de novela. Saiba quem

"Essa história dava um livro!" A atriz Vera Fisher revelou, na última quarta-feira (14), que se apaixonou por um colega de elenco. Durante uma entrevista ao 'Omelete', a atriz contou que a atração entre ela e José Wilker começou nas gravações da novela 'Bonitinha, mas Ordinária', em 1981.

“Teve um dia que a gente fez um take na praia, bem grudados um no outro, de frente para o mar, e essa cena demorou muito, e o sol fritando as nossas cabeças. Ele começou a recitar Drummond olhando dentro do meu olho", iniciou ela.

E continuou: "Eu comecei a ficar tonta, tonta e apaixonada por este homem. Aí eu falei pra ele ‘Meu Deus, o que você fez comigo?'. "A gente se deu muito bem. Eu fiquei encantada com aquele homem que sabia muita literatura, sabia muita poesia", relembrou a artista.

Sobre a paixão, Fischer confirmou que foi apenas algo momentâneo, já que Wilker era casado, na época, com uma grande amiga de Vera, a também atriz Renée de Vielmond. Mas ressaltou que, ao menos nos momentos em cena, Wilker era especial:

"Foi muito interessante, porque eu, realmente, caí de quatro pelo Wilker. Eu devo ser sincera e honesta. Eu até falei isso para ele, depois. Sempre ficamos amigos, mas o que aconteceu, em termos de cena, em termos de trabalho artístico, foi a única pessoa pela qual eu caí de quatro, realmente".

Perguntada sobre qual parceria lhe mais marcou e gostaria de voltar a contracenar, Vera Fischer destaca José Wilker:



