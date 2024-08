Jenny Miranda chama Bia Miranda de farsante e a compara com Davi Brito

"Davi corre aqui!" O imbróglio envolvendo mãe e filha continua rendendo na web. Dessa vez, Jenny Miranda comparou o comportamento da filha, Bia Miranda, com o campeão do BBB24, Davi Brito. Nas redes sociais, a ex-A Fazenda garantiu que logo mais a verdade vai aparecer.

"Davi 2, porque a Bia tem que ser chamada de 'Davi 2'. Todo mundo caiu no conto dela, assim como todo mundo caiu no conto do Davi quando ele estava no BBB, né gente! Quando ele saiu todo mundo viu que não era tudo aquilo não ", disparou a influenciadora.

"Logo mais a verdade vai aparecer, aí todo mundo vai ver que a vilã da história não sou eu! Então eu já achei um apelido para você. Só que você é o 'Davi 2'". exclamou Jenny. E continuou com as falas explicando o que teria de fato ocorrido entre a filha e o genro, o DJ Buarque.

Para quem não acompanhou, na madrugada desta sexta-feira (16), Bia Miranda e o DJ Buarque anunciaram o fim do relacionamento. Após uma confusão envolvendo a polícia, Jenny Miranda se pronunciou contando a versão do que poderia ter acontecido entre o ex-casal.

"Temos amigos em comum, que ela conversa, e ela foi falar que estava sendo agredida e toda rocha, e essa minha amiga entrou em contato comigo. Eu como mãe não vou esperar acontecer o pior, gostando ou não”, disse Jenny justificando o motivo de ter acionado a polícia ao local para evitar uma possível tragédia.