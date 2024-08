Buarque desabafa e detona Jenny Miranda, após término com Bia

"Ê sogra!" A sexta-feira (16) começou agitada, após Bia Miranda e Jenny Miranda se pronunciarem, chegou a vez do DJ Buarque desabafar nas redes sociais. Em vídeo publicado via storys, Buarque criticou as últimas atitudes da ex-sogra, Jenny Miranda, e sugeriu uma solução para o problema.

"Rapaziada mais um episódio que acontece já há 1 ano e 5 meses, na vida da Bia e indiretamente na minha. É de três em três meses que isso acontece. Eu falei aqui em casa semana passada, 'está tudo muito bom'. E aí o que acontece? Meu irmão vocês tem noção do que é ficar aturando isso?", iniciou ele.

"Isso afeta a mente das pessoas, da família, do meu pai, da minha mãe. E isso não vai acabar nunca. E a Bia fica estressada, fica irritada, e a pessoa não larga do pé, porque precisa do engajamento da garota. Imagine o meu filho daqui a 15 anos quando for ver essas loucuras que acontecem na vida dele", e continuou.

"O meu sonho era pegar todo o meu dinheiro e pagar para que falasse sozinha, para nunca mais dar mídia. Daqui a dois, três meses vai inventar outro inferno. Se eu pudesse travaria os meios de comunicação de sair o nome da pessoa e parar com esse inferno", disse ele se referindo a ex-sogra, Jenny Miranda.

Para quem não acompanhou, na madrugada desta sexta-feira (16), Bia Miranda e o DJ Buarque anunciaram o fim do relacionamento após uma confusão envolvendo a polícia e Jenny Miranda, que apontou que o DJ poderia ter agredido a sua filha.