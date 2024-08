Esposa de Daniel Alves rebate as críticas após perdoar jogador

Joana Sanz usou as redes sociais, nesta sexta-feira (16) para rebater críticas. A modelo, que reatou o casamento com Daniel Alves, após o atleta ser condenado por estupro, abriu o coração e revelou qual é o segredo para lidar com os ataques.

Desde que decidiu perdoar o jogador, a modelo tem sido atacada nas redes sociais. No entanto, uma internauta questionou, através da caixinha de perguntas do Instagram: "Como você encara as críticas por estar com seu esposo?".

Em seguida, a modelo então declarou: "Na verdade, eu não ligo mais para críticas não construtivas, sabe?! Eu estou em paz, meu espírito está em paz". Além disso, ela acrescentou: "Então é isso. Não carregue energias pesadas".

Contudo, internautas disseram: "Até as energias pesadas passam longe desses dois". "Uma coisa é aceitar chifre, outra é permanecer com crimin0s0". "Todo mundo defendendo chifre. Aceitar traição realmente é problema dela. Mas ele estuprou a mulher, isso é bem diferente".

Vale lembrar que Joana Sanz perdoou Daniel Alves após o episódio de agressão sexual ganhar destaque na imprensa. O ex-jogador ganhou liberdade em março deste ano, após ter sua fiança paga por um amigo. Entretanto, o ex-atleta teve os passaportes confiscados pelas autoridades espanholas e não pode deixar o país. Além disso, não pode chegar a menos de mil metros da vítima, nem ter qualquer tipo de contato com ela.