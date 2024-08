Kefera revela por que se afastou de Bruna Louise e choca a web

Kefera fala sobre motivo de fim da amizade com Bruna Louise - (crédito: Reprodução Internet)

"Sem papas na língua!" A influenciadora Kefera revelou o motivo de ter se afastado da ex-amiga e humorista, Bruna Louise, na última segunda-feira (19). Durante a sua participação no programa "De Frente com Blogueirinha", a atriz chocou a web após dizer o por quê da amizade ter sido abalada.

Após ser questionada sobre o fim da amizade com Bruna Louise, Kefera revelou que a comediante estava começando a ter segundas intenções, e teria se apaixonado por ela. "Talvez ela tenha confundido um pouco as coisas", disse ela. "Nossa, ela estava apaixonada por você?" questionou a apresentadora.

Na sequência, Kefera deu a entender que houve uma conversa pelo direct do Instagram e que no assunto, Bruna teria deixado claro as suas reais intenções. "Foi o que estava na DM, mais ou menos o assunto", revelou ela sem entrar em mais detalhes.

Os internautas, por sua vez, dividiram as opniões. "Esperando ansiosamente pro próximo stand up da Bruna", disse um usuário. "Kefera, como sempre sem um pingo de noção", ressaltou outro. "Típico da kefera, querer expor sem necessidade pra aparecer", disparou outro.

Vale lembrar que Kéfera e Bruna Louise foram grandes amigas e figuras populares no "YouTube" durante 2014 e 2015, com vídeos que frequentemente superavam 1 milhão de visualizações. Juntas, formaram uma dupla de sucesso com a peça "Deixa Eu Te Contar".