Dedé Santana passa mal e é socorrido em São José dos Campos

O humorista Dedé Santana passou mal, no último domingo (18), e precisou de atendimento médico, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O mal-estar aconteceu antes de sua apresentação no espetáculo “Abracadabra - Um Circo Musical de Frederico Reder”, em cartaz na cidade.

De acordo com o colunista Marcos Bulques, a assessoria do evento, que informou que Dedé teve um mal-estar e foi atendido por um médico e liberado em seguida. Dedé precisou ser hidratado pois, no dia, a temperatura chegou a atingir 32° na maior cidade do Vale do Paraíba.

Após o incidente, Dedé participou normalmente das sessões previstas para a data. Além disso, a atração também contou com a presença do ex-atleta Diego Hipólito, que foi o primeiro ginasta masculino do Brasil e da América do Sul, a conquistar uma medalha em Campeonatos Mundiais da modalidade.

Contudo, em entrevista ao Gshow, a filha do famoso, Yasmin Santana, negou que o pai tivesse passado mal. Entretanto, o profissional responsável pelo atendimento de Dedé confirmou nas redes sociais que o artista não estava bem.



“Pude ajudar, como médico, alguém que há muito tempo ajuda a todos nós com boas risadas e muita alegria! Dedé, obrigado pela confiança!”, escreveu o médico.

