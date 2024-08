Bruna Marquezine posta 1ª foto aos beijos com João Guilherme

"O amor está no ar!" E também nas redes sociais... Após comemorar o aniversário de 29 anos, a protagonista do filme "Besouro Azul", Bruna Marquezine, compartilhou em seu perfil do Instagram alguns registros da sua festa. Dentre os cliques, Bruna surgiu dando um selinho no amado, João Guilherme.

Com a temática 'Festa Junina', a artista chegou a brincar com a legenda do carrossel de fotos. "A gente precisa normalizar festa junina todo mês", escreveu ela. Nos comentários, famosos como Sasha Meneghel, Maisa e Camila Queiroz celebraram a beldade.

"Iti neném", escreveu Camila Queiroz. "Aaai q carrossel perfeitoo", comentou Sasha Meneghel, que aparece em uma das fotos. "a foto 12", comentou Maisa, referindo-se à foto dos pombinhos dando um selinho. Além das celebridades, fãs também comentaram e elogiaram a beleza do casal.

Vale ressaltar que, mesmo que a dupla não tenha falado publicamente sobre o namoro, até o momento, João Guilherme já havia se declarado publicamente a Bruna no aniversário dela.

"Que sorte a minha de poder te ter por perto, de ter minha vida iluminada pelo teu sorriso. Te desejo o melhor desse mundo! Você merece tudo, todo e muito mais. Eu te celebro todos os dias, feliz novo ciclo meu bem", escreveu o artista na ocasião.