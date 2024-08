Ana Hickmann encontra ex-marido pela primeira vez após separação

Parece que o imbróglio entre Ana Hickmann e Alexandre Correa ganhou um novo capítulo. Acontece que, na semana passada, o ex-casal se encontrou pela primeira vez desde a separação que aconteceu em novembro de 2023.

Isso porque, segundo o jornalista Ricardo Feltrin, a apresentadora e o empresário ficaram cara a cara em uma audiência virtual que tinha como objetivo, dar seguimento aos protocolos para oficializar o divórcio dos dois e tentar algum tipo de conciliação.

No entanto, a modelo teria se recusado a fazer qualquer tipo de acordo com Alexandre Correa. Por esse motivo, a real separação entre o ex-casal segue sem data e sem previsão para sair do papel. O empresário tenta, na Justiça, receber uma parte do patrimônio da apresentadora.

Contudo, Ana Hickmann não aceita abrir mão de sua fortuna. Além disso, o ex-marido da modelo já revelou que gostaria de propor um acordo para que ele ficasse com 30% dos bens do ex-casal e a apresentadora, com 70%.

Vale lembrar que os dois se separaram após Ana revelar que era vítima de violência doméstica. Além disso, em maio deste ano, a modelo conseguiu provar na Justiça que as assinaturas que constavam no nome dela, em contratos de empréstimos, eram na verdade, fraudadas. Os contratos haviam sido feitos com uma instituição financeira, para beneficiar uma empresa que a modelo tinha com o ex-marido, Alexandre Correa.