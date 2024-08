Priscila Fantin revela que filho foi abandonado pelo pai quando tinha 5 anos

Priscila Fantin surpreendeu os fãs ao revelar que seu filho foi abandonado pelo pai quando tinha apenas 5 anos de idade. A atriz é mãe de Romeo, fruto do relacionamento com Renan Abreu. O desabafo foi feito durante participação no videocast "Mil e uma tretas".



A artista explicou: “O Romeo via muita coisa acontecendo. Ele tinha cinco anos. Na verdade, a criança sente tudo, e ele presenciou algumas coisas. Quando houve o veredito, a decisão, eu chamei o Romeo e expliquei para ele”.



Em seguida, ela continuou: “Expliquei que não íamos mais morar juntos, que não éramos mais namorados, só que ele não falou nada. Ele (Renan) simplesmente sumiu, e isso foi muito duro para o Romeo”.



Além disso, Priscila contou: “Ele (Romeo) ficava: ‘Vamos ligar para ele, vamos falar com ele’. Eu tentava ligar e ele não atendia. Depois de dias, ele falava assim: ‘Já sei, o celular dele deve ter quebrado’. E eu dizia: ‘Deve ter quebrado, deve ter perdido, deve ter mudado de número, algo assim’".



Por fim, Fantin relembrou: “Chegou a um ponto em que ele começou a ficar preocupado, pensando que o pai tinha morrido, porque ele não conseguia entender o desaparecimento. O Romeo me contou, eu não sabia, mas ele disse: 'Eu estava no condomínio com a Larissa (funcionária que trabalhava na casa da atriz), fazendo um piquenique, e ele passou de carro e disse: "Já volto". E nunca mais apareceu. Faltou esse momento de sentar com a criança e explicar: "Estamos tomando uma decisão".

