Beatriz Reis vai atuar em novela da Globo; saiba detalhes

Fim do mistério! Beatriz Reis confirmou que estará no ar como atriz da TV Globo em breve. A ex-BBB usou as redes sociais para contar que está feliz em poder interpretar um personagem e ironizou ao falar de algumas críticas que recebe por conta de sua personalidade.

Enquanto estava sendo maquiada no Camarim, a ex-sister começou: "E teve comentário, gente. Teve falação. É personagem. Tirou as lentes de contato, botou as lentes de contato, fingiu que era do Brás, mas não era do Brás, não era camelô, tinha dinheiro".

Além disso, Bia acrescentou: "Eu amo a imaginação de vocês... Vai bem além. Deviam escrever roteiros também. Iam fazer sucesso. Teve muito comentário, mas não. Eu nunca fui um personagem. Sempre fui a Bia".

Em seguida, a ex-BBB disse: "Exatamente como vocês me conheceram, como vocês me viram. Mas, para vocês não ficarem tristes, agora, oficialmente, finalmente vocês vão me ver como um personagem. Agora eu vou exercer minha profissão. Agora me cabe ser um personagem. Agora tem sentido ser um personagem".

Por fim, Beatriz Reis revelou: "Bom, um personagem, numa dramaturgia, existe um figurino, uma caracterização, existe um cabelo. Por exemplo, minha personagem vai ter um cabelo diferente do meu. Uma maquiagem diferente da minha. Agora vem o personagem. Existe uma dramaturgia".