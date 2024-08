Ex-namorada de Cauã Reymond alfineta ator após término

Luiza Watson usou as redes sociais para desabafar após o término da relação com Cauã Reymond. A dentista terminou o romance com o ator há cerca de um mês. Até então, o relacionamento dos dois era mantido de forma discreta.

Nas redes sociais, a dentista publicou: "Fique com alguém que seja assumidamente seu fã, morra de orgulho de ti, queira te mostrar pro mundo como se tivesse descoberto uma nova galáxia, que faça questão de sua presença, te cuide, ame e respeite".

Em seguida, o texto compartilhado por Luiza diz: "Não aceite ser o segredo de ninguém, você não merece ser amado no escuro". Não demorou muito para internautas apontarem que a jovem estava mandando uma indireta para Cauã.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Gostava quando os relacionamentos eram vividos por duas pessoas maduras… hoje em dia, eles no geral só querem mídia". "Criatura, segue o baile, vida que segue. Deixa o cara". "Ganham seguidores expondo o romance e quando acaba, passam a postar indiretas".

Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que a dentista compartilhou um texto enigmático no Instagram. Assim que terminou o affair com o ator, ela escreveu: Eu queria que você pudesse ver a minha verdadeira natureza. Para além dos rótulos, há um rio de ternura e vulnerabilidade. Para além dos estereótipos e das suposições, há um vale de franqueza e autenticidade. Para além da memória e do ego, há um oceano de consciência e compaixão".