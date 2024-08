Bruna Louise faz convite ousado a Alessandra Negrini

"Zerou na trend!" A comediante Bruna Louise virou assunto nas redes sociais mais uma vez. Após ser exposta por Kéfera no “De Frente com Blogueirinha”, Bruna Louise falou sobre o tema em seu stand-up. No vídeo, a comediante debochou do comentário da ex-amiga e brincou sobre uma suposta DM enviada para Kéfera.

Entretanto, nos comentários, ela recebeu uma indireta de ninguém menos que Alessandra Negrini. “E eu que te dou like todo dia? Cadê minha DM?”, questionou a atriz. Ao saber da notícia, Bruna não perdeu tempo e fez um convite ousado para a atriz.

"Eu acabei de me deparar com essa notícia! Simplesmente Alessandra Negrini me mandou aqui um comentário no meu vídeo, meu Deus do céu! Eu não tenho nem roupa, o que é bom, porque eu quero ficar sem. Alessandra Negrini, me libera para eu me confundir, deixa eu me confundir", brincou Bruna.

Na web, os internautas comentaram sobre a proposta: "Querida tá bem hein!! Mirou na sub das subs celebridades acertou da caríssima global Alexandra Negrini essa sim tem o molho a fama a grana é mais a humildade", disparou um usuário. "Quem é a kefera perto da Alessandra?", indagou outro.

Vale lembrar que Kéfera e Bruna Louise foram grandes amigas e figuras populares no "YouTube" durante 2014 e 2015, com vídeos que frequentemente superavam 1 milhão de visualizações. Juntas, formaram uma dupla de sucesso com a peça "Deixa Eu Te Contar".