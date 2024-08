Vascaínos xingam Yuri Lima em show de Iza

A cantora Iza foi surpreendida durante a sua apresentar na festa de aniversário de 126 anos do Clube de Regatas Vasco da Gama, na última quarta-feira (21), em uma casa noturna na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, a artista foi recepcionada com gritos dos fãs e torcedores vascaínos. Na sequência, entre uma música e outra, o público, que estava presente, começou a hostilizar e xingar Yuri Lim, seu ex-namorado.

“Ei, Yuri, vai tomar no c…”, repetia a torcida. Iza reagiu sorrindo. “O que é que isso?”, perguntou a cantora, em tom bem-humorado. “Se tem uma coisa que vascaíno sabe é ter fé… É ou não é?”, completou a cantora.

A web logo reagiu à recepção vascaína: “Ela por dentro estava gritando junto kkkkk”, brincou uma seguidora nos comentários nas redes sociais. “Ela rindo e morrendo de vontade de gritar junto Kkkkk”, afirmou outra. “Yuri Lima não é bem-vindo na barreira do Vasco”, reforçou uma terceira.

Vale ressaltar que, Yuri Lima, que está desempregado após ter o contrato rescindido com o Mirassol, clube da Série B do Campeonato Brasileiro, será pai de Nala, primeira filha de Iza. Ele foi acusado de ter traído a cantora com uma influenciadora em julho deste ano.