Em entrevista, Iza não negou reconciliação e deu fora em repórter

A possível reconciliação de Iza e Yuri Lima voltou a ser assunto nas redes sociais, após a cantora ter sido supostamente flagrada em uma chamada de vídeo com o jogador, em clima de intimidade. No entanto, a Coluna Mariana Morais já tinha antecipado que a artista, ao ser indagada sobre por que não assumia a reconciliação com o atleta, não negou a informação e ainda deu um fora no repórter.

Iza se apresentou, na última quarta-feira (21), na festa de aniversário de 126 anos do Clube de Regatas Vasco da Gama. A artista, simpática que só, recebeu fãs e a imprensa em seu camarim para cumprimentar a todos e dar entrevistas. Contudo, uma das entrevistas acabou sendo extremamente desconfortável para Iza.

Isso porque a cantora, que está grávida de 7 meses de sua primeira filha, Nala, fruto da relação com o jogador Yuri Lima, precisou dar um corte em um repórter. Segundo um amigo da coluna que presenciou toda a cena, o repórter Amin Khader, que fazia a cobertura do evento pelo Vasco, indagou Iza sobre o motivo de ela admitir ou não a volta com Yuri Lima, pedindo que a artista confirmasse o retorno do casal.

Vale ressaltar que a pergunta veio após a recente informação veiculada de que o jogador teria voltado a frequentar a casa dela para acompanhar a gestação de perto. Iza não escondeu a cara de descontentamento com o questionamento e se limitou a chamar o moço de “inconveniente”, mas sem responder ao que lhe foi perguntado. A cantora, inclusive, segundo o amigo da coluna que viu tudo, deixou bem evidente para os presentes que ficou aborrecida com a situação.

Já o repórter, por sua vez, ficou extremamente sem graça com a resposta da cantora, visto que o camarim estava cheio e acabou se instaurando uma verdadeira torta de climão naquele momento. Vale lembrar que Iza colocou um ponto final no relacionamento com Yuri Lima em julho deste ano, após ter acesso a trocas de mensagens picantes dele com uma ex-affair.