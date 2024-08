Grávida, Isabel Veloso revela que seu câncer não é mais terminal

A história de Isabel Veloso ganhou mais um capítulo. Mas dessa vez, o enredo tem um pouco de alegria. A influenciadora, que está grávida e tratava um câncer em estágio terminal, teve evolução do quadro clínico e está respondendo bem ao tratamento do Linfoma de Hodgkings, descoberto em 2021.

Durante entrevista ao Gshow, a médica responsável pelo caso da influenciadora, explicou: "O quadro clínico da Isabel está estável, o tumor está pequeno, com crescimento estagnado e ainda com o controle importante dos sintomas que ela sentia - que eram dores e falta de ar. Agora, o que está sentindo são as ânsias e os vômitos, comuns no início da gestação".

Além disso, a especialista comentou sobre a gestação de Isabel durante o tratamento: "Quando eu e a Isabel conversamos sobre gestação, ela não andava por causa da dor no corpo e usava oxigênio devido a falta de ar. A orientação foi de não engravidar porque os sintomas poderiam piorar. E ainda: seria mais difícil controlá-los porque durante a gestação alguns medicamentos são contraindicados"

No entanto, questionada se o câncer poderia atrapalhar a saúde da criança, a médica garantiu: "Não! Os tratamentos já realizados por ela não afetam o desenvolvimento do bebê". Em seguida, ela deu mais detalhes sobre o quadro clínico da influenciadora: "O que fazemos são cuidados paliativos. Na prática significa que, não tendo mais o tratamento, a cura, para a doença do paciente, nós vamos focar em controlar os sintomas. E assim garantir que todas as necessidades do paciente e dos familiares sejam atendidas".

Por fim, ela disse: "A Isabel está em acompanhamento paliativo porque teve retorno da atividade tumoral e efeito colateral das quimioterapias realizadas. Ela ficou com neuropatia periférica, gerando dores fortes e crônicas. E, com isso, decidiu não continuar mais o tratamento quimioterápico".