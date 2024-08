Neymar e Bruna Biancardi são flagrados em raro momento romântico

Bruna Biancardi e Neymar Jr foram flagrados em clima de intimidade. Os dois raramente são vistos juntos, mas foram filmados por amigos enquanto jantavam, em um restaurante na Arábida Saudita, onde estão morando atualmente.

O casal se reconciliou recentemente e foram morar no exterior, onde o atleta joga. A filha do casal, Mavie, de 10 meses, também está vivendo com eles na Arábia Saudita. Bruna inclusive tem compartilhado nas redes sociais a dificuldade que a bebê tem tido na adaptação do fuso horário.

Vale lembrar que Neymar e Biancardi viveram um relacionamento conturbado, marcado por polêmicas, devido às traições do jogador. Além disso, o atleta engravidou uma modelo enquanto Bruna estava grávida de Mavie.

Amanda Kimberly, com quem o jogador se relacionou, é mãe de Helena. A filha da modelo com Neymar nasceu em São Paulo, no dia 3 de julho deste ano. A irmã do atleta, Rafaella, tem acompanhado de perto o dia a dia da nova sobrinha.

Nas redes sociais, internautas comentaram o vídeo onde o jogador aparece jantando com Bruna: "A Bruna fazendo ele virar gente na força do ódio". "Ele com o celular no modo avião e não perturbe para não chegar nada das amantes" "O chifre dela está até reluzente".