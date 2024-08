Boulos é massacrado após adaptar hino nacional com linguagem neutra

Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo, está sendo criticado após um vídeo feito durante um comício que realizou, na zona sul da capital paulista, viralizar. O político adaptou o hino nacional para linguagem neutra e gerou controvérsias.

No vídeo, a letra do hino é alterada para de: "Dos filhos deste solo és mãe gentil" para "Des filhes deste solo". E em outro momento se ouve "des filhes deste solo és mãe gentil", ao invés de "dos filhos deste solo és mãe gentil".

Contudo, após repercussão negativa, Guilherme Boulos removeu a publicação de sua rede social. Internautas criticaram o político: "Acabaram até com o hino, na minha época era uma falta de respeito! Hoje ninguém está nem aí mais". "Acabou o respeito com o País, o hino e a bandeira nacional".

Além disso, outros disseram: "Meu Deus! A que ponto chegamos". "Mano, nesse caso eu me sinto uma senhora conservadora". "Tudo tem limite". "Até onde eu sei isso é crime, mudar a letra do hino nacional". "Que ridículo, vergonha alheia". "Gente, alterar a letra do hino nacional, é no mínimo, ilegal".

No entanto, após a polêmica, a assessoria de imprensa do político afirmou que nunca solicitou ou autorizou a alteração na letra do Hino Nacional. Além disso, eles disseram que a mudança do hino para a linguagem neutra é de responsabilidade da empresa que foi contratada pelo evento.