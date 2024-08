Bia Miranda confirma traição e alfineta ex-noivo

Bia Miranda quebrou o silêncio e se pronunciou após ser acusada de traição. A influenciadora soltou o verbo contra seu ex-noivo, Gabriel Roza, que usou as redes sociais nesta semana para revelar que o relacionamento dos dois chegou ao fim após a influenciadora ser infiel.

Nas redes sociais, Bia declarou: "Gabriel, me esquece, velho. Vai respeitar sua mulher que está grávida. Por que você não consegue seguir a tua vida sem falar de mim? Tua mãe está me mandando mensagem, me ligando. O seu irmão me ligou quando descobriu que eu estava solteira. Por favor, abaixa sua bola, tá?"

Em seguida, a influenciadora continuou: "Para de falar de mim. Para de ficar falando essas fake news que você gosta, porque daqui a pouco eu vou levar todo mundo para a delegacia e eu quero ver provar. Provar tudo que vocês estão falando sobre mim".

Além disso, Bia Miranda revelou: "Eu sei que você quer entrar um pouquinho nesse hype, só que eu estou tentando não te dar hype". "Eu não sou uma pessoa que sai, que 'pega' cinco (pessoas) na mesma noite. Se eu fosse, eu até poderiam me chamar de puta... Só que o meu pai falou para mim quando eu era mais nova, que era muito melhor eu namorar uma pessoa e não der certo...e ser chamada de namoradeira, do que sair ficando".

Por fim, ela alfinetou: "Ah, 'porque você é puta porque me traiu'. Traí, há três anos atrás, quando eu tinha 16 anos. Traí e traí muito, até a pessoa saber que era corna e aceitava. Agora, só porque eu traí há três anos atrás, eu sempre vou trair? Vocês esperam só uma oportunidade para poder me atacar. Eu acho que a internet toda me odeia. Eu venho fazendo tudo certinho, mas se eu der um mole, aí já era".